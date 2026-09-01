В управе района Марфино прошла акция к 1 сентября

В управе района Марфино состоялось благотворительное мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года.
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