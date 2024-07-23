Киев начинает контрнаступление... в Африке. Черный континент стал полем дипломатических сражений. Чего ни сделаешь, чтобы навредить России

© РИА Новости Илья Питалев Киев стремится расстроить планы Москвы в Африке, пишет Le Point. Проигрывая в конфликте и стремясь победить Россию хоть где-то, Украина намерена продвигать свои интересы в регионе.
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