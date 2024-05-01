НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ничья «Баварии» и «Реала» с дублем Винисиуса, Семак в «Зените» до 2030-го, Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в дерби, Медведев обыграл Бублика, «Милан» отказался от Лопетеги и другие новости

1. «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов – 2:2. Винисиус сделал дубль, забив с игры и с пенальти, и был признан игроком матча, Кейн также реализовал 11-метровый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх