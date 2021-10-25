Иркутск Сегодня

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До 16 тысяч рублей ежемесячно получают более 19 тысяч многодетных семей Приангарья

До 16 тысяч рублей ежемесячно получают более 19 тысяч многодетных семей Приангарья

От 12 до 16 тысяч рублей ежемесячно получают более 19 тысяч многодетных семей Приангарья. Такая помощь назначается при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, сообщает пресс-служба правительства области.

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