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Сенатор Джабаров: Украина должна сесть за стол переговоров с учетом реалий

Сенатор Джабаров: Украина должна сесть за стол переговоров с учетом реалий

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти Украины должны не торговаться, а сесть за стол переговоров с учетом сложившихся на земле реалий.

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