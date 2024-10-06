Сенатор Джабаров: Украина должна сесть за стол переговоров с учетом реалий

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти Украины должны не торговаться, а сесть за стол переговоров с учетом сложившихся на земле реалий.
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