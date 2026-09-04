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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишина и Галлямов – с нейтральным статусом, Головин не перешел в «Лидс» из-за политики, Дзепка и Лазарев – вторые после короткой в Бангкоке, Хачанов выбил 4 и другие новости

1. Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили нейтральный статус .

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