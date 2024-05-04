Все на стадион! Поддержим "Бузулук" ⚽️⚽️⚽️ 4 мая, на центральном стадионе встретятся команды "ЕРС - Комплект" (Волгоград) и "Бузулук" (Новоаннинский район).
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Все на стадион! Поддержим "Бузулук" ⚽️⚽️⚽️ 4 мая, на центральном стадионе встретятся команды "ЕРС - Комплект" (Волгоград) и "Бузулук" (Новоаннинский район).