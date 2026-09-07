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Царьград

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Адвокат Зорин: россиян оштрафуют за хранение заготовок в подвалах

Адвокат Зорин: россиян оштрафуют за хранение заготовок в подвалах

Адвокат Александр Зорин предупредил, что за хранение домашних солений и консервов в подвалах и технических помещениях русские могут столкнуться с крупными штрафами.

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