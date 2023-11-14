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Помогли шоу и карнавалы: в Петербурге у гостиниц и отелей прибавилось работы

Помогли шоу и карнавалы: в Петербурге у гостиниц и отелей прибавилось работы

Отельеры зафиксировали рекордные цифры.В Петербурге туристы заполнили гостиницы и отели. Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своём ТГ-канале, что за прошедшие 9 месяцев занятость номеров у отельеров на 10% выше прошлогодней: Пиковые показатели зафиксировали в середине лета: тогда средняя загрузка отелей достигла 83 процента.

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