Помогли шоу и карнавалы: в Петербурге у гостиниц и отелей прибавилось работы

Отельеры зафиксировали рекордные цифры.В Петербурге туристы заполнили гостиницы и отели. Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своём ТГ-канале, что за прошедшие 9 месяцев занятость номеров у отельеров на 10% выше прошлогодней: Пиковые показатели зафиксировали в середине лета: тогда средняя загрузка отелей достигла 83 процента.