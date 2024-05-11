В МИД РФ заявили о намерении Лондона повысить градус противостояния с Москвой

Global Look Press/Jonathan Penschek/dpa Великобритания не только не намерена отказываться от своей политики по противостоянию с Россией, но и собирается продолжать делать все для повышения градуса конфронтации, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
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