В МИД РФ заявили о намерении Лондона повысить градус противостояния с Москвой

Global Look Press/Jonathan Penschek/dpa Великобритания не только не намерена отказываться от своей политики по противостоянию с Россией, но и собирается продолжать делать все для повышения градуса конфронтации, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.