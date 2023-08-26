Извращенцы таки "нагнули" Карлоса Сантану

Известный гитарист Карлос Сантана смело высказался об извращенцах. Но смелости хватило ненадолго.Американский рок-музыкант мексиканского происхождения очень смело высказался против "трансформеров" во время концерта в американском штате Нью-Джерси, заявив, что признает только два пола - мужской и женский: "Когда Бог создал тебя и меня, прежде чем мы вышли из утробы матери, ты знал, кто ты и что ты.
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