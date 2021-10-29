Onet (Польша): Cекретная армия Качиньского. Риторика председателя польской правящей партии вселяет тревогу

Картина дня. ФинансыOnet (Польша): Cекретная армия Качиньского. Риторика председателя польской правящей партии вселяет тревогуКак утверждает Ярослав Качиньский, его стране угрожает Россия. И автор с ним согласен, но с одной оговоркой.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьФинамИнфоВ жизни я много встречал поляков (переводчик с польского), но мне запомнились два. Один был в 1-м Войске польском. После войны остался у нас. Второй меня учил польскому, правда, быстро выяснилось, что мне уроки не нужны, а необходимо просто общение на языке. Он в 70-х приехал в Союз в Институт русского языка. И тоже остался. Вот по ним я меряю Польшу. А остальное - когда-нибудь поймут, что подпиндосовской шавкой быть - очень неблагодарная позиция. Народ-то гордый, должен понять.Комментировать
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