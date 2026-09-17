Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу над «Расингом» (7:2) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании.
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