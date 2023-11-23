Работавший на Кубани корреспондент ТВ Борис Максудов умер после ранения в зоне СВО

Работавший на Кубани корреспондент ТВ Борис Максудов умер после ранения в зоне СВОВоенный корреспондент ВГТРК Борис Максудов скончался после ранений, полученных во время съемок репортажа в Запорожской области.
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