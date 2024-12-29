В Москве арестовали начальника отдела управления Росприроднадзора

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест главу отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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