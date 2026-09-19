В Москве проголосовали более 2,4 млн человек

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Число проголосовавших жителей столицы с помощью бумажных бюллетеней и онлайн составило к 8:00 19 сентября более 2,4 млн человек.
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