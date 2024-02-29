Карлсон: я не верю тупой кучке людей в Вашингтоне, поэтому приехал за правдой к Путину

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным / POOL Такер Карлсон в интервью американскому блогеру Лексу Фридману рассказал, почему он решил взять интервью у Путина, о своих впечатлениях о России и о том, что ждет мировую политику дальше.