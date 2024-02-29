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Карлсон: я не верю тупой кучке людей в Вашингтоне, поэтому приехал за правдой к Путину

Карлсон: я не верю тупой кучке людей в Вашингтоне, поэтому приехал за правдой к Путину

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным / POOL Такер Карлсон в интервью американскому блогеру Лексу Фридману рассказал, почему он решил взять интервью у Путина, о своих впечатлениях о России и о том, что ждет мировую политику дальше.

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Комментарии
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Лев Добрый
Хочу сказать, что НАТО для пиндо-сранцев США, как голодному хороший окорок! США доят членов НАТО, как корову чёрно-пёстрой породы!👀😜👈😎
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17 час.
Владимир Соловьев
Такер Карлсон - смелый человек. Правда дорогого стоит!
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17 час.

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