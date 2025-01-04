Существует такой локальный (пожалуй, не требующий расшифровки) термин «колобродящие прилепинята», образованный от фамилий двух моих главных литературных учителей (да простят они, что я навязываюсь в к

Существует такой локальный (пожалуй, не требующий расшифровки) термин «колобродящие прилепинята», образованный от фамилий двух моих главных литературных учителей (да простят они, что я навязываюсь в качестве ученика): Алексея Колобродова и Захара Прилепина.
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