Существует такой локальный (пожалуй, не требующий расшифровки) термин «колобродящие прилепинята», образованный от фамилий двух моих главных литературных учителей (да простят они, что я навязываюсь в к

Существует такой локальный (пожалуй, не требующий расшифровки) термин «колобродящие прилепинята», образованный от фамилий двух моих главных литературных учителей (да простят они, что я навязываюсь в качестве ученика): Алексея Колобродова и Захара Прилепина.