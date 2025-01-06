Администрация Кемерова рассказала о работе общественного транспорта на Рождество

В рождественскую ночь в городе будут работать специальные автобусные маршруты.Пресс-служба администрации города Кемерова рассказала о том, как общественный транспорт будет работать на Рождество, и какие будут запущены специальные автобусные маршруты.
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