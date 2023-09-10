Минобороны Британии передало ВСУ геодезическое оборудование

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине геодезическое оборудование и картографическое программное обеспечение на сумму 1,6 миллионов фунтов стерлингов для поддержания безопасного коммерческого судоходства и стабильности навигации.
Гидрографическая служба Великобритании передала Украине геодезическое оборудование и картографическое программное обеспечение на сумму 1,6 миллионов фунтов стерлингов для поддержания безопасного коммерческого судоходства и стабильности навигации.
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