ФСБ предотвратила атаку украинских FPV-дронов на аэродром «Шагол» в Челябинской области

Спецслужбы сорвали масштабную операцию Киева. Беспилотники и аэростаты забросили FPV-дроны в Брянскую область, откуда их планировали направить на российские аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» под Челябинском, сообщает ТАСС.