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Аргументы недели

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ФСБ предотвратила атаку украинских FPV-дронов на аэродром «Шагол» в Челябинской области

ФСБ предотвратила атаку украинских FPV-дронов на аэродром «Шагол» в Челябинской области

Спецслужбы сорвали масштабную операцию Киева. Беспилотники и аэростаты забросили FPV-дроны в Брянскую область, откуда их планировали направить на российские аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» под Челябинском, сообщает ТАСС.

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