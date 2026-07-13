ФСБ предотвратила атаку украинских FPV-дронов на аэродром «Шагол» в Челябинской области

Спецслужбы сорвали масштабную операцию Киева. Беспилотники и аэростаты забросили FPV-дроны в Брянскую область, откуда их планировали направить на российские аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» под Челябинском, сообщает ТАСС.
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