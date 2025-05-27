В Перми появился первый отель международного класса. Фото

В центре Перми открылся первый международный пятизвездочный отель. Гостиница Radisson Hotel Perm начала работу в самом сердце города — напротив зданий мэрии и правительства Пермского края, площади «Эспланада» и Драматического театра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии