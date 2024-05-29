Пограничники снова на пьедестале победителей спортивных соревнований

Сотрудница Генерального инспектората пограничной полиции (IGPF) Александра Дарабан вместе со своей командой сумела подняться на первую строчку в рейтинге чемпионата Молдовы по волейболу среди женщин 2024 года.
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