В Свердловской области снижается скорость сокращения населения — социологи

При сохраненной тенденции сокращения населения Свердловской области темп снижения его численности существенно снизился, выяснили социологи Уральского федерального университета (УрФУ), 15 июля сообщает пресс-служба вуза.
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