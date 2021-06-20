Миф об эффективности «Невидимой руки» рынка

«Невидимая рука» рынка — популярная метафора в экономике, впервые упомянутая в XVIII веке шотландским философом и экономистом Адамом Смитом, изложенная в трудах — «Теория нравственных чувств» и более известной работе «Исследование о природе и причинах богатства народов», в контексте аргумента против протекционизма и государственного регулирования рынков, где утверждается, что, каждый производитель преследует собственную выгоду, но путь к ней лежит через удовлетворение чьей-либо потребности.