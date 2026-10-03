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Воронежские новости

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Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области!

Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области!

Власти Воронежской области предупредили о готовности сил ПВО и призвали жителей соблюдать меры безопасности при сигнале тревоги, включая укрытие в помещениях и избегание приближения к беспилотникам.

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