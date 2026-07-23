В Госдуме возмутились тратами «Зенита» на трансферы

В 2025 году Россия заняла девятое место по расходам на покупку футболистов. На трансферный бюджет футбольного клуба «Зенит» можно содержать десять детско-юношеских спортивных школ, заявил член комитета по физической культуре и спорту Государственной думы РФ Роман Терюшков.