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В Госдуме возмутились тратами «Зенита» на трансферы

В Госдуме возмутились тратами «Зенита» на трансферы

В 2025 году Россия заняла девятое место по расходам на покупку футболистов. На трансферный бюджет футбольного клуба «Зенит» можно содержать десять детско-юношеских спортивных школ, заявил член комитета по физической культуре и спорту Государственной думы РФ Роман Терюшков.

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