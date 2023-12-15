Политолог Караччоло: Украина проигрывает и станет несостоявшимся государством

Директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло считает, что президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, и его страна может стать "несостоявшимся государством".
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