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ТАСС

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В Татарстане при обрушении надземного перехода пострадали два человека

В Татарстане при обрушении надземного перехода пострадали два человека

КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате обрушения надземного пешеходного перехода над автодорогой Казань - Шемордан вблизи села Кощаково Пестречинского района Татарстана.

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