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Захарова: Макрону стоит прекратить поставлять оружие ВСУ, спонсируя терроризм

Захарова: Макрону стоит прекратить поставлять оружие ВСУ, спонсируя терроризм

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно прекратить поставлять ВСУ военную технику и боеприпасы. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на его предложение о прекращении огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

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