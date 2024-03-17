Захарова: Макрону стоит прекратить поставлять оружие ВСУ, спонсируя терроризм

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно прекратить поставлять ВСУ военную технику и боеприпасы. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на его предложение о прекращении огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.