МИД России обеспокоен рисками деградации обстановки в Йемене

Замглавы МИД России Георгий Борисенко встретился с послами Саудовской Аравии и Йемена. Стороны обсудили ситуацию в Йемене и выразили обеспокоенность возможным ухудшением обстановки из-за эскалации в Персидском заливе и Красном море.
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