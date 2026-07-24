МИД России обеспокоен рисками деградации обстановки в Йемене

Замглавы МИД России Георгий Борисенко встретился с послами Саудовской Аравии и Йемена. Стороны обсудили ситуацию в Йемене и выразили обеспокоенность возможным ухудшением обстановки из-за эскалации в Персидском заливе и Красном море.