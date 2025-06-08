Путин: традиции милосердия всегда были в характере русского народа

Сергей Булкин/ТАСС Благородные традиции милосердия и попечительства, а также помощи нуждающимся в заботе и сострадании всегда были в характере русского народа, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем социального работника.
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