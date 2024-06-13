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Белгородцам при вызове скорой оператор будет объяснять, как оказать помощь

Белгородцам при вызове скорой оператор будет объяснять, как оказать помощь

Дистанционное сопровождение скорой помощи начинается в Белгородской области, к середине лета все вызовы медиков будут сопровождать операторы, чтобы рассказывать позвонившим, как правильно оказать первую помощь до прибытия бригады.

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