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"Настигнет резко": в Приморье ожидается череда дождевых ударов - точные даты

"Настигнет резко": в Приморье ожидается череда дождевых ударов - точные даты

В Приморье ожидается череда дождевых ударов. По данным метеорологического портала Gismeteo, серьезная непогода также настигнет и столицу Дальнего Востока.

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