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Данил Глебов: «Возвращение Карпина в «Ростов» не удивило. Узнал от него, пришло сообщение в вотсапе: «Ну че?!»

Данил Глебов рассказал о возвращении Валерия Карпина в «Ростов». Тренер сборной России работал с «Ростовом» с декабря 2017 года по август 2021 года.

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