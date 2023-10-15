Папа римский Франциск призвал ХАМАС освободить заложников

Понтифик также заявил о необходимости открытия гуманитарного коридора из ГазыПапа римский Франциск обратился к палестинской стороне с просьбой освободить взятых в заложники израильтян и обеспечить гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из сектора Газа.
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