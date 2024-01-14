В Кузбассе синоптики прогнозируют крепкие морозы и ураганный ветер

Кемеровский гидрометцентр опубликовал очередной прогноз погоды.Кемеровский гидрометцентр опубликовал очередной прогноз погоды, согласно которому Кузбасс в начале новой недели ждут крепкие морозы и ураганный ветер.
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