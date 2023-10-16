Спикер гордумы Тюмени уличила депутатов в невнимательности

На заседании комиссии по награждению, прошедшем 16 октября, председатель гордумы Тюмени Светлана Иванова призвала депутатов тщательнее проверять документы перед их принятием, из-за ошибки в деле одного из награждаемых.
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