Литовкин: РФ могла знать о планах США проводить испытания на ядерном полигоне

РИАМО – 20 окт. Россия могла знать, что американцы собираются проводить испытания на ядерном полигоне, поэтому в этот день приняли решение об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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