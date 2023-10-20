РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Если все известно, то почему,как ни в чем не бывало, продолжает деятельность. Гнать ото вмРоссийского актер...
  • Нина Смирнова
    Да какие они граждане России,они имеют двойное гражданство а двойное у нас запрещено.Число погибших по...
  • федор
    Кому ты нужна мразота. Сама на помойке сдохнешь от укусов клопов . Много чести тебе марамойка.Le Figaro: Марина...

Литовкин: РФ могла знать о планах США проводить испытания на ядерном полигоне

Литовкин: РФ могла знать о планах США проводить испытания на ядерном полигоне

РИАМО – 20 окт. Россия могла знать, что американцы собираются проводить испытания на ядерном полигоне, поэтому в этот день приняли решение об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх