Соловьев уволил Сатановского за ругательства в адрес Марии Захаровой

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Телеведущий Владимир Соловьев заявил об увольнении ведущего своего канала, частого гостя политических ток-шоу Евгения Сатановского, который очень грубо высказался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаиле Богданове.