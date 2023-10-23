Соловьев уволил Сатановского за ругательства в адрес Марии Захаровой

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Телеведущий Владимир Соловьев заявил об увольнении ведущего своего канала, частого гостя политических ток-шоу Евгения Сатановского, который очень грубо высказался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаиле Богданове.
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