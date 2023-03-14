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Продюсер «Оскара» объяснила удаление жестких шуток про Уилла Смита из эфира

Продюсер «Оскара» объяснила удаление жестких шуток про Уилла Смита из эфира

Исполнительный продюсер церемонии вручения кинопремии «Оскар» Молли Макнирни, которая таже является женой ведущего Джимми Киммела, рассказала, почему многие другие шутки, в том числе про актера Уилла Смита, были вырезаны из монолога ее супруга.

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