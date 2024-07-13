Военный ВС РФ рассказал о возможном ответе на удары вглубь России: «Будет больно»

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. Армия России уничтожит пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреливают российские регионы дальнобойными ракетами ATACMS, если США разрешат Украине наносить удары вглубь страны.
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