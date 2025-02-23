«Я хотел быть крутым, хотя в одиночку я никто». Лукка, отобравший пенальти у Товена в матче с «Лечче», извинился отсылкой к песне Италии на Евровидении-2025

В матче «Удинезе» с «Лечче» в Серии А черно-белые заработали пенальти. Большинство игроков «Удинезе» хотело, чтобы 11-метровый исполнил капитан Флориан Товен, но Лоренцо Лукка забрал мяч себе и встал на точку, не отдавая мяч.