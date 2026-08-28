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Триумф в Каннах, упущенный Голливуд и годы забвения: судьба советской звезды Татьяны Самойловой

Триумф в Каннах, упущенный Голливуд и годы забвения: судьба советской звезды Татьяны Самойловой

Татьяна Самойлова остается единственной советской актрисой, чей отпечаток ладони хранит набережная Круазетт в Каннах.

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