Погибнет много людей: кассетные боеприпасы в Украине несут угрозу для мирного населения Елена ВайленкоВ свете последних новостей о наличии кассетных боеприпасов в ракетах ATACMS, переданных Украине, возникают серьезные опасения по поводу безопасности мирного населения в этой стране.