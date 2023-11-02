Погибнет много людей: кассетные боеприпасы в Украине несут угрозу для мирного населения Елена ВайленкоВ свете последних новостей о наличии кассетных боеприпасов в ракетах ATACMS, переданных Украине, возникают серьезные опасения по поводу безопасности мирного населения в этой стране.
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