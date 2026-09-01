Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что означали русские «уличные» фамилии и почему их скрывали

Вы знаете свою фамилию. Но знали ли её ваши предки? В русской деревне ещё в XIX веке у крестьянина могло быть две фамилии — официальная, записанная в документах, и «уличная», по которой его знали соседи.

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