Век живи – век учись: тест на эрудицию

"Горе от ума" или "ученье – свет"? Есть ли такое, что стыдно не знать образованному человеку, и можно ли знать абсолютно все? Эти риторические вопросы нередко затрагивались философами с древнейших времен до современности.
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