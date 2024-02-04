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Век живи – век учись: тест на эрудицию

Век живи – век учись: тест на эрудицию

&quot;Горе от ума&quot; или &quot;ученье – свет&quot;? Есть ли такое, что стыдно не знать образованному человеку, и можно ли знать абсолютно все? Эти риторические вопросы нередко затрагивались философами с древнейших времен до современности.

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