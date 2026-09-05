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Татар-информ

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Фефелова и Валов выиграли юниорский этап Гран-при в танцах на льду

Фефелова и Валов выиграли юниорский этап Гран-при в танцах на льду

Фото: fsrussia.ru Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями юниорского этапа серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду.

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