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Петербургский дневник

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Около 50 процентов ветеранов спецоперации стремятся получить высшее образование

Около 50 процентов ветеранов спецоперации стремятся получить высшее образование

Об этом рассказали в фонде «Защитники Отечества» Порядка 50% ветеранов специальной военной операции после демобилизации стремятся получить высшее образование, сообщила ТАСС руководитель фонда Анна Цивилева.

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