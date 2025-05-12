В Татарстане на дороге Чистополь – Аксубаево – Нурлат начался ремонт по нацпроекту

Фото: пресс-служба Министерства транспортного и дорожного хозяйства РТ В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт участка автодороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат (км 80 – км 82) в Аксубаевском районе Татарстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии